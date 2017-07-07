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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan Alman gazeteciye ayar!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan Alman gazeteciye ayar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 ziyareti öncesi Alman Die Zeit Gazetesi Yayın Yönetmeni Giovanni di Lorenzo'ya konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 ziyareti öncesi vermiş olduğu ve diktatörlük tartışmasının yaşandığı röportaj sırasında Erdoğan, Alman gazeteciyi sorduğu sorularla adeta köşeye sıkıştırdı ve tarafsız olmaya davet etti.

Erdoğan'ın "Alman basını neden beni diktatör olarak görüyor?" sorusunu yanıtlayan Alman gazeteci, şunları söyledi:

ALMAN GAZETECİ: ON BİNLERCE İNSAN SİZİN YÜZÜNÜZDEN İŞİNDEN OLDU

"Alman kamuoyunun sizi neden diktatörü olarak gördüğünü mü soruyorsunuz? Çünkü dünyanın başka hiçbir ülkesinde Türkiye'de olduğu kadar çok gazeteci parmaklıklar arkasında değil. Türkiye'de bu sayı 150. Çünkü Deniz Yücel ve Meşale Tolu gibi Alman gazeteciler hala hapiste ve kimse neden hapiste olduklarını bilmiyor. Ve Yücel hücre hapsinde tutuluyor. Çünkü on binlerce kişi geçen yaz yaşanan darbe girişimi şüphelisi olarak işlerini kaybetti. Çünkü sizin istihbaratınız Alman parlamenterle ilgili casusluk yaptı. Bunlar sizin böyle bir ününüzün olmasının nedenlerinden sadece birkaçı"

ALMANYA'YA 500 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLMUŞTU, BUNU NİYE YAZMIYORSUN

Erdoğan ise, bu cevap karşısında gazeteciye "Aldığınız bilgi yanlış. Ve bu yanlış bilgiye dayanarak yanlış varsayımlar geliştiriyorsunuz. Binlerce kişinin bizim cezaevlerinde olduğunu, işlerini kaybettiklerini söylüyorsun. Sana şunu söylemek isterim: Doğu ve Batı Almanya yeniden birleştiğinde, kaç insanın işini kaybettiğini biliyor musun? 500 binden fazla." yanıtını verdi.

"BUNU YAYINLAYACAKSIN TAMAM MI, SİLMEK YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine "Şu anda rakamları kontrol etmem mümkün değil ancak yasalar ve hukuk kuralları çerçevesinde işleyen prosedürler vardı" yanıtını veren Alman gazeteciye "Bundan niye bahsetmiyorsun, çok sayıda insanın işinden atıldığından? Bunu yayınlayacaksın tamam mı, silmek yok" dedi.

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