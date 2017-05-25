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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

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Devlet ve hükümet başkanları onuruna düzenlenen resepsiyona katılan Cumuhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da eşlik etti.

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