Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde

Devlet ve hükümet başkanları onuruna düzenlenen resepsiyona katılan Cumuhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da eşlik etti.