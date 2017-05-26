Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği kanunu onayladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı. 7020 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa'nın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. (Derya Yetim /İHA)
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