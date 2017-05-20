Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milleti aşağılayanların devrine son verdik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Sempozyumu'na katıldı.

Burada kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı, önemli açıklamalarda bulundu.

GEÇMİŞİ YOK SAYARAK GELECEĞE YÜRÜNMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Nasıl kökleriyle bağı kopan bir çınar kurursa, medeniyet birikimiyle irtibatını koparan bir ülke de fikri kuraklığa maruz kalır. Yüzyıllara sarih ilim deryasından istifade etmeden özgün eserler verilemez. Geçmişi yok sayarak geleceğe yürünemez. Bu ülke ne çektiyse aşağılık kompleksinden çekmiştir. Bu millete en büyük zulmü, bağrından çıktığı toplumun değerlerine düşman, yasakçı, baskıcı jakobenler yapmıştır.

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNDEN DEVLETİMİZİ HEDEF ALIYORLAR

Kendi ideolojileri dışındakilere hayat hakkı tanımayanlar, bugün düşünce özgürlüğü üzerinden şahsımızı, hükümetimizi ve devletimizi hedef alıyorlar. Biz sizi biliyoruz. Sizler bu ülkede kendi düşünce dünyanızın ilim adamlarına bile üniversitelerde hayat hakkı tanımadınız, onları dahi sokağa attınız.

BİZ SİZİ İYİ TANIRIZ

Biz sizi iyi tanırız. Daha düne kadar yasakçı zihniyetin en ateşli savunucuları olanlar, bugün demokrasi fanatiği numarasıyla kendini paralıyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz bunların cemaziyelevvelini gayet iyi biliriz. Sicili hak ve hürriyet katliamlarıyla dolu olanların bize ders vermeye kalkması komik kaçıyor, komik.

MAKARNACI, KÖMÜRCÜ DİYE HAKARET EDENLER..

Vesayet odaklarını hamd olsun bertaraf ettik. İnsanımızı makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam gibi aşağılayanların devrine son verdik.

TERÖRLE MÜCADELE

Teröre hizmet etmediği sürece her türlü fikrin serbestçe tartışılmasını temin ederken, terörle mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz."