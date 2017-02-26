Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Barzani 'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Mabeyn Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi köşkte kabul etti. 1 saat süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

(Ufuk Kıvık / İHA)