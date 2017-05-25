Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için gittiği Brüksel'de ikili görüşmeler kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.
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