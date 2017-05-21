Cumhurbaşkanı Erdoğan Melek Hu'yu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4'üncü İslami Dayanışma Oyunlarında altın madalya kazanan Melek Hu'yu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4'üncü İslami Dayanışma Oyunlarında altın madalya kazanan Melek Hu'yu tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslami Dayanışma Oyunlarında altın madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un masa tenisindeki milli sporcusu Melek Hu'ya tebrik telgrafı gönderdi.

