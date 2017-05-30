Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katılmak üzere Meclis'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katılmak üzere Meclis'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs'taki 3. Olağanüstü Büyük Kongreyle partisine genel başkan olarak seçilmişti. Erdoğan, yeniden genel başkan seçilmesinin ardından ilk kez grup toplantısında partililere seslenecek.

Erdoğan'ı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere partililer karşıladı.

(Enise Vural / İHA)