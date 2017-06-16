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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Katar Emiri ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, telekonferansla görüştü. Görüşmede, bölgede gerilimin ivedilikle düşürülmesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, telekonferansla görüştü. Görüşmede, bölgede gerilimin ivedilikle düşürülmesi gerektiği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, telekonferans aracılığıyla görüşerek Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan gerilimi ele aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, liderlerin krize çözüm üretmek için yaptıkları temasları birbirleriyle paylaştıkları görüşmede, bölgedeki gerilimin ivedilikle düşürülmesi gerektiği vurgulandı. Liderler, mevcut gerilimin, yaptırımlar değil, ancak diyalog ve müzakere ile çözülebileceğine, bu yöndeki çabaların desteklenmesi gerektiğine dikkati çektiler. Terörün her türüne karşı olduklarını ifade eden liderler, keyfi tasarruflara mahal bırakmayacak biçimde terör örgütlerinin net bir şekilde tanımlanması gerektiğini belirttiler. Liderler, önümüzdeki süreçte yakın temas içerisinde olma hususunda da mutabık kaldılar.

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