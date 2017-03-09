Cumhurbaşkanı Erdoğan lösemi hastası Bedirhan'ı sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lösemi hastası Bedirhan Emre Akgüç ile cep telefonundan görüntülü olarak görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lösemi hastası Bedirhan Emre Akgüç ile cep telefonundan görüntülü olarak görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lösemi hastası Bedirhan Emre Akgüç ile cep telefonundan görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Bedirhan'a hastaneden çıkacağı tarihi soran Erdoğan, kendisini ailesiyle birlikte görüşmeye davet etti. Şair Hacı Gürhan'ın "Ben Anadolu'yum" şiirini okuyan Bedirhan'a, alkışla karşılık veren Erdoğan, "Maşallah, Allah nazardan saklasın. Seni tekrar tekrar gözlerinden öpüyorum" dedi.

(Onur Emre Durak /İHA)