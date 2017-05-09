Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Emirlik Terminali'nde Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, resmi törenin ardından havalimanında Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah ile kıs bir görüşme gerçekleştirdi. Kuveyt'teki temasları kapsamında Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminalinin temel atma törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından Kuveyt'ten ayrılacak.
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