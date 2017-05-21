Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi partililere seslendi

AK Parti'de yeni dönem "kurucu liderle tam yol ileri" sloganıyla başlıyor. 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkan olacak, parti yönetimi değişecek.

12.00 KONGRE RESMEN BAŞLADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, kongre gündemini ve tekliğini okuyarak resmen kongreyi başlattı.

11.50 ERDOĞAN VE YILDIRIM KALABALIĞI SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Kongresi'ndeki kalabalığı selamladı. Partililere kırmızı karanfil dağıtan Erdoğan ve Yıldırım'a eşleri de eşlik etti. Erdoğan ve Yıldırım'ın salonu selamlaması sırasında 'Recep Tayyip Erdoğan', 'İşte ordu işte komutan' sloganları atıldı. Erdoğan ve Yıldırım'ın salona girişinde Dombra şarkısı çalındı.

11.35 ERDOĞAN İLK MESAJI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Arena dışında yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Değerli yol arkadaşım, sayın Binali Yıldırım bey, sevgili yol arkadaşlarım sizleri 998 gün sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Fiili bir ayrılığımız vardı ama bugün yine sizlerle beraberiz. Sizlerin heyecanı heyecanımızdır, sizlerin coşkusu coşkumuzdur. 3. olağanüstü kongredeki heyecanı paylaşmak üzere buradasınız. Emaneti bugünlere kadar taşıyan Binali Yıldırım'a tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzde 2019 var. Martında yerel seçimler var. Kasımda parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Durmak yok yola devam. Kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz. Üzerimizdeki spekülasyonları sandıkta cevabını vererek yine yok edeceğiz."

11.25 ERDOĞAN VE YILDIRIM PARTİLİLERE SESLENDİ

Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena dışında bekleyen kalabalığa seslendi.

Kısa bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti kongreleri bir şölendir, bir bayramdır. Güzel bir bayramı bugün birlikte yaşıyoruz. AK Parti teşkilatının mensupları olarak hasretin vuslata dönüştüğü anı yaşıyoruz. Hoş geldiniz sayın cumhurbaşkanım."

11.22 ERDOĞAN KONGRE ALANINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre alanına geldi. Erdoğan Ankara Arena girişinde kendisini karşılayan partililerle tokalaştı.

11.20 BAŞBAKAN YILDIRIM KONGRE ALANINA GELDİ

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Kongresi'nin yapıldığı Ankara Arena'ya geldi.

11.00 BÜLENT ARINÇ DA SALONDA

AK Parti Kongresi'ne son dönemde parti içi eleştirilerin hedefi haline gelen eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da katıldı.