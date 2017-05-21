Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi partililere seslendi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi partililere seslendi

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, bugün Ankara Arena'da yapılıyor. AK Parti Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkan olacak. Parti yönetimi de yenilenecek.

AK Parti'de yeni dönem "kurucu liderle tam yol ileri" sloganıyla başlıyor. 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkan olacak, parti yönetimi değişecek.

12.00 KONGRE RESMEN BAŞLADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, kongre gündemini ve tekliğini okuyarak resmen kongreyi başlattı.

11.50 ERDOĞAN VE YILDIRIM KALABALIĞI SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Kongresi'ndeki kalabalığı selamladı. Partililere kırmızı karanfil dağıtan Erdoğan ve Yıldırım'a eşleri de eşlik etti. Erdoğan ve Yıldırım'ın salonu selamlaması sırasında 'Recep Tayyip Erdoğan', 'İşte ordu işte komutan' sloganları atıldı. Erdoğan ve Yıldırım'ın salona girişinde Dombra şarkısı çalındı.

11.35 ERDOĞAN İLK MESAJI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Arena dışında yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Değerli yol arkadaşım, sayın Binali Yıldırım bey, sevgili yol arkadaşlarım sizleri 998 gün sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Fiili bir ayrılığımız vardı ama bugün yine sizlerle beraberiz. Sizlerin heyecanı heyecanımızdır, sizlerin coşkusu coşkumuzdur. 3. olağanüstü kongredeki heyecanı paylaşmak üzere buradasınız. Emaneti bugünlere kadar taşıyan Binali Yıldırım'a tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzde 2019 var. Martında yerel seçimler var. Kasımda parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Durmak yok yola devam. Kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz. Üzerimizdeki spekülasyonları sandıkta cevabını vererek yine yok edeceğiz."

11.25 ERDOĞAN VE YILDIRIM PARTİLİLERE SESLENDİ

Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena dışında bekleyen kalabalığa seslendi.

Kısa bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti kongreleri bir şölendir, bir bayramdır. Güzel bir bayramı bugün birlikte yaşıyoruz. AK Parti teşkilatının mensupları olarak hasretin vuslata dönüştüğü anı yaşıyoruz. Hoş geldiniz sayın cumhurbaşkanım."

11.22 ERDOĞAN KONGRE ALANINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre alanına geldi. Erdoğan Ankara Arena girişinde kendisini karşılayan partililerle tokalaştı.

11.20 BAŞBAKAN YILDIRIM KONGRE ALANINA GELDİ

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Kongresi'nin yapıldığı Ankara Arena'ya geldi.

11.00 BÜLENT ARINÇ DA SALONDA

AK Parti Kongresi'ne son dönemde parti içi eleştirilerin hedefi haline gelen eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da katıldı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
87 yaşında fenomen oldu
Av tüfeğiyle kurşun yağdırdı: 6 yaralı
Gökyüzünün klasikleri karadakilerle buluştu
Recep Tayyip Erdoğan'a eşi benzeri görülmemiş karşılama!
Devir teslim günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi partililere seslendi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...
Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...
Peş peşe depremler! KKTC, Erzincan ve Marmaris'te deprem
Peş peşe depremler! KKTC, Erzincan ve Marmaris'te deprem
Abdullah Gül AK Parti Kongresi'ne katılmayacak
Abdullah Gül AK Parti Kongresi'ne katılmayacak
Melih Gökçek: Bir dönem daha adayım!
Melih Gökçek: Bir dönem daha adayım!
Kartal şampiyonluğa koşuyor! 4-1
Kartal şampiyonluğa koşuyor! 4-1
Gaziantepspor küme düştü
Gaziantepspor küme düştü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
87 yaşında fenomen oldu
87 yaşında fenomen oldu
Av tüfeğiyle kurşun yağdırdı: 6 yaralı
Av tüfeğiyle kurşun yağdırdı: 6 yaralı
Gökyüzünün klasikleri karadakilerle buluştu
Gökyüzünün klasikleri karadakilerle buluştu
Recep Tayyip Erdoğan'a eşi benzeri görülmemiş karşılama!
Recep Tayyip Erdoğan'a eşi benzeri görülmemiş karşılama!
Devir teslim günü
Devir teslim günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi partililere seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi partililere seslendi
Elazığspor'da Bayram Bektaş dönemi bitti
Elazığspor'da Bayram Bektaş dönemi bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Melek Hu'yu tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Melek Hu'yu tebrik etti
Kuzey Kore tanımlanamayan cisim fırlattı
Kuzey Kore tanımlanamayan cisim fırlattı
Çocuklar 2 günlüğüne teknolojiyi unuttu
Çocuklar 2 günlüğüne teknolojiyi unuttu
Salon dışındaki partililere hitap etti
Salon dışındaki partililere hitap etti
Samsunsporlu futbolcu hafızasını kaybetti
Samsunsporlu futbolcu hafızasını kaybetti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English