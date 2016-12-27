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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koalisyon güçleri şu anda verdikleri sözü tutmuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koalisyon güçleri şu anda verdikleri sözü tutmuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatına ilişkin, 'Koalisyon güçleri şu anda verdikleri sözü tutmuyorlar. Öyle olsa da olmasa da yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz, edeceğiz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği ortak basın toplantısında Fırat Kalkanı Harekatını değerlendirdi.

"DEAŞ terör örgütünü biz El Bab'da şu anda dört bir taraftan kuşatmış vaziyetteyiz." diyen Erdoğan, "Koalisyon güçleri şu anda verdikleri sözü maalesef tutmuyorlar. Verilen söz farklıydı ama şu anda farklı konumdalar. Öyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil." açıklamasında bulundu.

"Terörden arındırılmış güvenli bölge ilkesini tahakkuk ettireceğiz"

Erdoğan, şöyle devam etti:

'DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar. Çok açık, net ortada. Hepsinin tescilli olarak, bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var. Öyle veya böyle şu anda biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık. Çünkü biz terörden arındırılmış güvenli bölge ilkesini tahakkuk ettireceğiz."

Suriye'de ateşkes görüşmelerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cenevre maalesef boş çıktı, kaç toplantı yapıldıysa hiçbir netice alınmadı ve sonunda yaptığım görüşmede Sayın Putin, bize Astana'yı teklif etti, 'Buna nasıl bakarsınız' dedi. 'Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok' dedik. Bu bölgeye komşu ülkelerin katılımıyla yapılacak bir Astana Zirvesi, ama bu Astana Zirvesi'ne eğer terör örgütleri davet edilecek olursa, buna tabii ki biz sıcak bakmayız. Şu anda bu işler dışişleri bakanları seviyesinde yürütülüyor." şeklinde konuştu.

 
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