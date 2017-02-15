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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Katar, kara gün dostu olduğunu gösterdi. '
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Katar, kara gün dostu olduğunu gösterdi. '

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmasında Katar' ın kara gün dostu olduğunu ifade ederek, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin gün geçtikçe güçlendiğini aktardı...

Katar ile ilişkilerin günden güne güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ile olan ilişkilere yönelik şunları kaydetti:

" Bize göre, Türkiye ile Katar'ın bu derece yakın işbirliği içinde olması bölgenin geleceği açısından da çok önemli. Komite'nin bu yıl Doha'da yapacağı toplantı da inanıyorum ki her iki ülkeye önemli faydalar sağlayacaktır. Her buluşma, fikir birlikteliğimizi, gönüldaşlığımızı perçinliyor. Katar'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında sergilediği dayanışmayı, desteği unutamayız. Katar kara gün dostu olduğunu gösterdi. Kardeşim Şeyh Temim ile el ele vererek bölgemizin huzur ve sükuna kavuşması için daha nice yeni çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. " şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel barış konusuna da değindi...

Bölgesel barış

" Bunu şöyle izah etmek gerekir: Siyasi alandaki ilişkilerin mükemmel olan seviyesini korumak, daha da geliştirmek, askeri ve savunma alanlarında da yakın iş birliğine bağlıdır. Biz bunu güçlendirmek istiyoruz. Bakın, işte görüyorsunuz, bizim silahlı kuvvetlerimizin geldiği düzey malum, zaten dünyanın önde gelen orduları arasındayız. Kaldı ki savunma sanayimizdeki gelişmeler, yerli silah sanayimize yaptığımız yatırımlar, ortaya çıkan ciddi ürünler iki ülkenin tereddüt etmeden askeri alanda iş birliği yapabileceğini gösteriyor.

Bununla ilgili adımı da attık, yeni adımlar atmaya da devam edeceğiz. 19 Aralık 2014 tarihinde 'Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşması' imzaladık. Ekim 2015'ten bu yana bir grup askerimiz Katar topraklarında. Askeri eğitimden, ortak tatbikatlara alt yapı hizmetlerine kadar pek çok alanda iş birliği yapacağız inşallah." Türkiye ile Katar'ın bölgesel barıştan yana olduğunun altını çizen Erdoğan, "Terör ve her türlü güvenlik tehdidinin artık son bulmasını istiyoruz. İki ülke de üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor.

Buradan bölgedeki diğer ülkelere de seslenmek istiyorum: Kardeş ülkeler olarak bu iş birliğini genişletelim, teröre, güvenlik tehditlerine birlikte müdahale edelim." ifadelerinde bulundu.
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