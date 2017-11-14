14.11.2017 19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan'ı, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'da Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed al Adiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Büyükelçilik yetkilileri karşıladı. Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Katar'a gelen heyette yer aldı.



