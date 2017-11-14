14.11.2017 17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'ten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Kuveyt'ten Katar'a hareket etti. Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El Cabir El-Sabah tarafından uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Kuveyt ziyaretlerinin ardından resmi ziyaretlerinin üçüncü durağı olan Katar'a hareket etti.



