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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İrfandan yoksun bir kültürle hiçbir yere varamayız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İrfandan yoksun bir kültürle hiçbir yere varamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İrfandan yoksun bir kültür, sanat ve ahlaktan yoksun bir sporla hiçbir yere varamayız. Bu yaklaşımla bırakınız dünya çapında isimlere ve eserlere sahip olmayı, milletimizin asgari beklentilerini dahi karşılayamayız.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde sanatçı ve sporcular ile bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmasında, "Bugün Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen yerleşim yerlerindeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum." dedi.

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Erdoğan şöyle devam etti:

"Allah'a hamdolsun, herhangi bir ölüm söz konusu değil. Maddi hasarlar, bunlar telafi edilir fakat bu konularda da her zaman için hazırlıklı olmamızın gereğini hatırlatmak istiyorum. Onun için de imardı, kaçak yapılaşmaydı, bunların ne kadar önemli olduğunu hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum. Aynı şekilde Yunanistan tarafında da depremden etkilenen komşularımıza da buradan geçmiş olsun diyorum."

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Kültürü, sanatı, sporu belli kesimlerin tekelinde tutulmaz"

Erdoğan, "Kültürü, sanatı, sporu belli kesimlerin tekelinde tutma saplantısının ülkemize hiçbir faydası olmadığı gibi, tam tersine bu tavır her alanda üzüntü verici bir sığlığa yol açmıştır." diye konuştu.

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"İrfandan yoksun bir kültürle hiçbir yere varamayız"

"Teessürle belirtmem gerekir ki Türkiye'nin gücü ve kapasitesiyle kültür, sanat ve spor alanında bulunduğumuz yer uyumlu değildir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"İrfandan yoksun bir kültür, sanat ve ahlaktan yoksun bir sporla hiçbir yere varamayız. Bu yaklaşımla bırakınız dünya çapında isimlere ve eserlere sahip olmayı, milletimizin asgari beklentilerini dahi karşılayamayız."

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"Kültür sanat dünyamıza yakışır bir eser kazandırmaya çalıştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Ülkemize böyle bir eseri (Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi) kazandıran anlayışı, Taksim'deki o sağlıksız ve kesinlikle çirkin yapıyı yıkıp yerine daha güzel bir eser kazandırmak istediği için uzun yıllar boyunca yerden yere vurdular. Ne sanatçı düşmanlığımız, ne sanata saygısızlığımız kaldı. Halbuki biz hem İstanbul'a hem de kültür sanat dünyamıza yakışır bir eseri ülkemize kazandırmak için çalıştık. Harbiye Kongre Merkezi bunun bir örneğidir. Oradaki Muhsin Ertuğrul neydi, biz onu şu anda ne hale getirdik? Şimdi inşallah Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ni aynı mimari gruba yaptırdık, proje şu anda bitti. Gerek yan gerekse arka taraftaki boşlukları da oraya dahil etmek suretiyle yıkıp orayı yeniden hakikaten çok ama çok güzel bir eseri İstanbulumuza kazandıracağız." diye konuştu.

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"Devlet sanatta, sporda yöneten değil destekleyen, teşvik eden olmalı"

Erdoğan, "Şimdi birileri hemen diyecek ki 'Efendim siz devleti temsil ediyorsunuz, şikayet değil, icraat makamındasınız.' Bu sözün anlamı; 'Kültürü, sanatı, sporu niye yönetmiyorsunuz?' ithamıdır. Bana göre bu da bir başka yanlış bakış açısıdır. Devlet kültürde, sanatta, sporda yöneten değil, destekleyen, teşvik eden konumunda olmalıdır." dedi.

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