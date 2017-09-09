09.09.2017 19:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan İran ve Pakistan liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kazakistan'da, Pakistan Devlet Başkanı Memnun Hüseyin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kazakistan'da, Pakistan Devlet Başkanı Memnun Hüseyin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Astana'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan program kapsamında Pakistan Devlet Başkanı Memnun Hüseyin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan program kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de görüştü.



