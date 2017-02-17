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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyaretini anlattı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyaretini anlattı

Kahramanmaraş'a toplu açılış töreni için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası Sarıgül ailesinin çay davetini geri çevirmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz ziyareti ile şaşıran Sarıgül ailesi o anları İHA'ya anlattı.

Kahramanmaraş'a toplu açılış töreni için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası Sarıgül ailesinin çay davetini geri çevirmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz ziyareti ile şaşıran Sarıgül ailesi o anları İHA'ya anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş'a geleceğini öğrenmelerinin ardından çay daveti pankartı hazırlayan Sarıgül ailesi davetlerini geri çevirmeyen Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanının geleceğini öğrenip pankart hazırlayan Zeynep Sarıgül, "Cumhurbaşkanımızın geleceğini biliyordum o yüzden pankart hazırlamak istedim. Nasıl hazırladığımı bilmiyorum ama gelene kadar yetiştirdik. Çok şükür de pankartımızı gördü. Mesajımızı aldı. İyi ki de geldi. Pankartta 'çayımız hazır ede, gel sen çaya da evet de' yazıyordu" dedi.
Çocuklarının çay daveti için hazırladıkları pankart sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlerine ziyaretine şaşırdığını söyleyen anne Elif Sarıgül ise, "Cumhurbaşkanımızın geleceğini kızlarım öğrendi. Pankart yazmaya başladılar. Dedim gelmez. Boşa uğraşmayın dedim. Olsun biz yinede yazalım dediler. Yazdılar bende aşağıya inmiştim. Kızlarım pankartı yukarıdan açtılar. Cumhurbaşkanımız pankartı gördü. Saatine baktı, bizim evi işaret etti. Ben dedim bize geliyor sevinçten uçtum. Allah razı olsun evimize geldi çayımızı içti. Çocuklarımın eğitimleriyle alakalı sorular sordu. Ailemizin durumu ile ilgili bilgi aldı" dedi.
Ailenin diğer fertleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyaretiyle çok sevindiklerini ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.
(Çağrı Solak - Muhammet Özer/İHA)

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