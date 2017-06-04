Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah'a misafir oldu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karakalem portresini çizen 22 yaşındaki Serebral Palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı'yı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karakalem portresini çizen 22 yaşındaki Serebral Palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı'yı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu hayranlıkla karakalem portre tablosunu yaparak, Twitter'dan kurduğu iletişim sayesinde Külliye'ye davet edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bizzat görüşen Serebral Palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı'nın misafiri oldu. Yazıcı'nın Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan evini ziyaret eden Bakan Işık'a anne Sabahat Yazıcı ve baba Şenol Yazıcı, Gülşah'ın yapmış olduğu resim çalışmalarını göstererek, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtti.

(Mehmet Oğuzhan Altun / İHA)