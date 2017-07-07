Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu güvenlik gerekçesiyle bekletildi
Almanya'nın Hamburg kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracının, toplantının yapılacağı alana doğru giderken güvenlik gerekçesiyle durdurulduğu belirtildi.
Almanya'nın Hamburg kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracının, toplantının yapılacağı alana doğru giderken güvenlik gerekçesiyle durdurulduğu belirtildi. Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otelden çıktıktan kısa bir süre polis eskortu eşliğindeki konvoyu cadde de beklemeye alındı. Zirve alanına yakın bir bölgede şortlu bir şahsın Alman polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından, Erdoğan'a yönelik bir planı olduğunu şahsın ifade etmesi üzerine böyle bir tedbire başvurulduğu öğrenildi. Herhangi bir eylem teşebbüsüne karşı aracı durdurulduğu ve şahsın gözaltında tutulduğu öğrenildi.
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