Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyeleri engelli gence ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ayda ayağı ile kendisinin portresini yapan engelli Rabia Asrak'a akıllı telefon ve akülü araç hediye etti. Hediyeler karşısında büyük sevinç yaşayan Rabia, 'Onu göreceğim günü iple çekiyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ayda ayağı ile kendisinin portresini yapan engelli Rabia Asrak'a akıllı telefon ve akülü araç hediye etti. Hediyeler karşısında büyük sevinç yaşayan Rabia, "Onu göreceğim günü iple çekiyorum" dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki bedensel engelli Rabia Arsak'ın iki aylık çalışma sonucu kendisinin kara kalem portresini yaptığını öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli kıza çok istediği akıllı telefon ve akülü aracı hediye etti. Engelli kız ve ailesini evlerinde ziyaret eden Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, Erdoğan'ın hediyelerini teslim etti.

Dernek Başkanı Altınbaş'ın yeni telefonuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürmek istediği Rabia yaşadığı büyük heyecan nedeniyle görüşmeyi gerçekleştiremedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile referandum çalışmaları kapsamında Aydın'da gerçekleştireceği mitingde buluşacak olan Rabia hem portresini hediye edecek hem de hediyeler için teşekkür edecek.



İLK PORTRESİ ERDOĞAN OLDU

Resim çalışmalarına 11-12 yaşlarında başlayan Aydınlı engelli Rabia Asrak, ilk insan portresi çalışmasında çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çizdiğini söyleyerek, "6 yıllık resim hayatında ilk defa çok sevdiğim bir insanın portresini yaptım. İlk insan portresi oldu, bu yaptığım resim. Çok sevdiğim Cumhurbaşkanımızın resmini çizdim. İnşallah beğenir. Çok heyecanlıyım, onu göreceğim günü iple çekiyorum" dedi.



AYMELEK, RABİA'YI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BULUŞTURACAK

Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, referandum çalışmaları kapsamında Aydın'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rabia'yı buluşturacaklarını belirterek, "Aydın'da hükümet binasının önünde araba verdiğimiz kızlarımızı, bilhassa yaşlılarımızı ve gençlerimizi oraya getireceğiz. Onlardan bir tanesi de Rabia olacak. Cumhurbaşkanımıza kendi eliyle hediyesini takdim edecek ve rüyaları gerçek olacak" diye konuştu.

Öte yandan, daha önce kişisel beş sergi açan Rabia Arsak'ın resimlerini sosyal medyadan gören ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın engelli kız için ADÜ Merkez Yerleşkesinde geniş çaplı bir resim sergisi düzenleyeceği öğrenildi.

(Onur Durmuş / İHA)