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'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği bize güç kattı'
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'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği bize güç kattı'

Almanya'da Türklerin kurduğu Alman Demokratlar Birliğinin Başkanı Remzi Aru, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği bize güç kattı' dedi.

Almanya'da Türklerin kurduğu Alman Demokratlar Birliğinin Başkanı Remzi Aru, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği bize güç kattı" dedi.
Almanya'da Türklerin kurduğu Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten) basın toplantısı düzenledi. Parti kurucuları ile milletvekili adaylarının katıldığı toplantıda konuşan partinin Genel Başkanı Remzi Aru, "Bize destek veren Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ederiz. Desteği bize güç kattı" dedi. Aru, herkesin partisi olduklarını ifade ederek, 24 Eylül'de oy kullanma hakkı bulunan herkesi sandığa gitmeye çağırdı. Alman Demokratlar Birliği Partisi'ni engellemek için Almanya'nın elinden geleni yaptığını ancak hiçbir şekilde yılmadan yollarına devam edeceklerini söyleyen Aru, hedeflerinin 2019 yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde başarılı olmak olduğunu belirtti.

"SEÇİMLER TECRÜBE OLACAK"
Partilerine yönelik yapılan yıpratma çabalarından bahseden Aru, "Partimizi kurulduğu günden bugüne çeşitli bahaneler ile engellemeye çalışıyorlar. Önce banka hesaplarımız kapatıldı, daha sonra partimizin ismi üzerinden davalar açıldı. Bu ortamda çalışmak çok zor. Almanya hukuk devletinden söz ediyor. Biz, böyle bir ortamda çalışıyoruz. Bazı şeyleri hafife almıyoruz. Bu davada ön safhada olan insanların sadece mali anlamda değil, hayati tehlikeleri bile var aslında. Bizi yasa dışı olaylara itmeye çalışıyorlar. Bunlara rağmen başarılıyız. Hedefleri bizleri ufak tefek bahanelerle yıpratmak. Ancak, ben ve arkadaşlarım yılmadan yolumuza devam edeceğiz. Alman Demokratlar Birliği Partisi, herkesin partisi. Bugüne kadar bizimle yola çıkıp, bizi yarı yolda bırakanlar da oldu. Partimiz şu an hızlı bir şekilde büyüyor. Üyelerimizden ve bazı kesimlerden gelen BİG Partisi ile birleşme konusu vardı. Biz daha önce fikrimizi beyan ettik. Bununla ilgili de bir açıklama yaptık. Şu ana kadar karşı taraftan bize bir bilgi ulaşmadı. Parti olarak birkaç noktada birlikte çalışabileceğimiz alanlar var. Ne yazık ki BİG Partisi'nin bazı üyeleri bizleri bundan önceki seçimde acımasızca hedef aldı. Bize, NSU bir de BİG Partisi çok ciddi anlamda zarar verdi. Bu seçim partimiz için büyük önem taşıyor. Almanya genelinde ilk kez Almanya genel seçimlerine katılıyoruz. Çok güzel tecrübeler kazanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının, bize yönelik sözleri bize olumlu yankı yaptı. Almanya aslında bir nevi Alman derin devletinin bize koyduğu engelleri aştırmasına sebep oldu. Bütün Alman gazeteleri bunu yazdı. Onlar istemediği halde biz de tanınmış olduk. Almanya, Almanya'da Türk politikacılarına ve Cumhurbaşkanının kendi vatandaşlarına konuşmasına yasak getiriyor. PKK'lıların stadyumlarda konuşmasına müsaade ettiği bir ortamda biz de Almanya'da bir mesaj verip, 'siz ne kadar yasak koysanız, Türkiye vatandaşını her zaman bulur' mesajını da vermek istedik. Yasaklarla hiçbir yere gelemezsiniz. Buradan kazandığımız tecrübeleri 2019 yılında yapılacak Avrupa seçimleri için kullanıp orada biraz daha başarılı olup Avrupa Parlamentosu'na girmeyi arzuluyoruz" dedi.
Aru, Alman Demokratlar Birliği Partisi'nin herkesin partisi olduğunu, sol-sağ ayrımı yapmadan herkesi kucakladığını belirterek, bazı kesimlerin partilerinin Erdoğan posteri kullanmasını eleştirdiğini ifade ederek, dün Almanya'da Erdoğan'ın hoş olmayan resimlerini çizenler ve TV programlarında hakaret edenleri hatırlatarak, "Erdoğan'ın posterini Almanya'da sadece KRV eyaletinde değil, keşke tüm Almanya sokaklarında asabilseydik" şeklinde konuştu.

DAĞLI: KADINLARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
Kadın milletvekili adayı Seyhan Dağlı ise, partisinin KRV eyaletinde kadın milletvekili olarak ilk hedefinin parti içerisinde kadınların sayısını daha da artırmak olduğunu belirterek, kadın seçmenlere büyük görev düştüğünü söyledi. Dağlı, "Politikada kadınlarımızı daha çok ön taraflara çekmek istiyorum. Kadınsız bir siyasi partinin başarılı olması çok zor. Kadın olmadan siyaset tam olarak hiçbir zaman olmaz. Kadınların çok şeyleri değiştirebileceğine inanıyorum. Özellikle kadın seçmenlere büyük görevler düşüyor. Ayrıca tüm kadınlarımızı partimize bekleriz. Biz, büyük bir aileyiz' dedi.

AKBAŞ: HAKLARIMIZ İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ
Partinin başkan yardımlarından hukukçu Ramazan Aktaş, partilerine karşı açılmış iki dava olduğunu belirterek, bu davalarda sonuna kadar gideceklerini vurguladı. Akbaş, 'Şu an devam eden partimize yönelik iki dava var. Bunun biri partimizin ismi ile ilgili. Bu dava yargıtayda devam ediyor. Biz sonuna kadar isim hakkı konusunda mücadele edeceğiz. İkinci dava ise bankalarla ilgili, dört tane dava açtık. Bu davaların sonuncusunu bir ay önce açtık. İnşallah bu davalardan başarılı bir şekilde çıkarız. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın bize verdiği destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.
(Mustafa Tığlı/İHA)
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