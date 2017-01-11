11.01.2017 19:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan için kardan 'Rabia' yaptılar

Sultanbeyli'de yaşayan Atabey Şahin ve Atilla Şahin aileleri kardan Rabia işareti yaptı. Üzerine sprey boyayla Türk bayrağı çizen Şahin aileleri bu çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan etti. Sultanbeyli'de yaşayan Atabey Şahin ve Atilla Şahin aileleri kardan Rabia işareti yaptı. Üzerine sprey boyayla Türk bayrağı çizen Şahin aileleri bu çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan etti.

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bir taraftan da eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oldu. Birçok vatandaş kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak karın tadını çıkardı. Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Bağlık Caddesi İbrahim Hakkı Sokakta yaşayan Atabey Şahin ve Atilla Şahin aileleri ise kardan Rabia işareti yaptı. Bir araya gelerek kardan Rabia işareti yapan iki ailenin bu çalışması yaklaşık 4 saat sürdü. Kardan Rabia işaretinin üzerine sprey boyayla Türk bayrağı çizen Şahin aileleri bu çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan etti.

Bu çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptıklarını söyleyen Şahin aileleri, "Kar yağınca resim yapmayı bilen oğluma 'oğlum şöyle bir eserimiz olsun Reis memnun olur inşallah' dedim. Kardan böyle Bir şey yaptık. Reisimin Rabia işareti, bunu sembolleştirdik. Yalnız olmadığını ve bütün halkın arkasında olduğunu bir kez daha göstermek istedik. Kar da olsa yağmur da olsa bir reisimizin arkasındayız" ifadelerini kullandı.

(Cenk İşver /İHA)

