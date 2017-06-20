Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video!

AK Parti Kadın Kolları'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısını kısa bir filme dönüştürdüğü video, salonu duygulandırdı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları vefa iftarına katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın, AK Parti Kadın Kolları tanıtım filmini izlediği esnada duygulandığı gözlendi.
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