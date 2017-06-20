Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları vefa iftarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları tanıtım filmini izlediği esnada duygusal anlar yaşadı.
AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları vefa iftarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları tanıtım filmini izlediği esnada duygusal anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları vefa iftarına katıldı. Tanıtım filmini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sırada gözleri dolduğu gözlendi.
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