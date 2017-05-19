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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'ya üyeleri atadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'ya üyeleri atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) atamalar yaptı.

Meclis 7 üye seçtikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi kontenjanından 4 ismi belirledi.

ATANAN HSK ÜYELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ve Halil Koç ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi yeni HSYK üyeleri olarak atadı. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile 13 üyeli yeni HSK 7 Haziran'da göreve başlayacak.

ATAMA ŞEKLİ

Kurul'un 4 üyesinin Cumhurbaşkanı, 7 üyesinin ise TBMM tarafından seçileceği hüküm altına alınmıştı. Adalet Bakanı ve Müsteşarı da Kurul'un doğal üyesi olacak.

TBMM Genel Kurulu hafta başında 7 HSK üyesini belirledi. Yargıtay üyeleri Mehmet Ademoğlu, Yaşar Şimşek, mevcut HSYK üyesi Alp Arslan ve Danıştay üyesi Cafer Ergen, akademisyen Ali Cengiz Köseoğlu ve avukatlar Songül Yazar ile Hamit Kocabey, HSK üyeleri olmuştu.

 

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TÜRKİYE
18:31 19.05.2017(Güncellendi 18:40 19.05.2017) URL'yi kısaltın 0 52530
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) atamalar yaptı.

Meclis 7 üye seçtikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi kontenjanından 4 ismi belirledi.

TBMM'deki HSK üyeleri seçimi
© AA/ MURAT KULA
Meclis'te HSK üyeleri seçildi
ATANAN HSK ÜYELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ve Halil Koç ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi yeni HSYK üyeleri olarak atadı. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile 13 üyeli yeni HSK 7 Haziran'da göreve başlayacak.

ATAMA ŞEKLİ

Kurul'un 4 üyesinin Cumhurbaşkanı, 7 üyesinin ise TBMM tarafından seçileceği hüküm altına alınmıştı. Adalet Bakanı ve Müsteşarı da Kurul'un doğal üyesi olacak.

TBMM Genel Kurulu hafta başında 7 HSK üyesini belirledi. Yargıtay üyeleri Mehmet Ademoğlu, Yaşar Şimşek, mevcut HSYK üyesi Alp Arslan ve Danıştay üyesi Cafer Ergen, akademisyen Ali Cengiz Köseoğlu ve avukatlar Songül Yazar ile Hamit Kocabey, HSK üyeleri olmuştu.

 

...
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