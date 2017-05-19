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Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 yeni üye atadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 yeni üye atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kuruluna 4 yeni üye atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kuruluna 4 yeni üye atadı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerine; Adli yargı hakim ve savcıları arasından Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin'i, Adli yargı hakim ve savcıları arasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi, Adli yargı hakim ve savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ile İdari yargı hakim ve savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği sona eren Halil Koç'u, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 159 uncu maddesi ve geçici 21 inci maddesinin (C) fıkrası gereğince seçmişlerdir" denildi.
(Musa Erdoğan /İHA)

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