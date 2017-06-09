Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırka-ı Saadet'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-ı Saadet'i ziyaret ederek Destimal Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-ı Saadet'i ziyaret ederek Destimal Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Topkapı Sarayı'na geldi. Erdoğan, burada Hırka-ı Saadet ziyareti ederek dua etti. Ardından Destimal Töreni'ne katılan Erdoğan, Sultan 2. Osman'ın tahta çıkışını resmeden yağlı boya tablonun gösterime açılış törenine de katıldı. Erdoğan, tablonun üzerindeki örtüyü Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile birlikte kaldırdı. Bir süre sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından buradan ayrıldı.
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