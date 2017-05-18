Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimseye sormadan vururuz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'nin Washington'daki büyükelçilik binasında Ensonhaber Yayın Grubu Başkanı Serkan Kalemciler'in de aralarında bulunduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"...Malumunuz, başbaşa görüşmenin ardından bir basın açıklaması yaptık, akabinde de çalışma yemeğinde bölgedeki gelişmeler dahil olmak üzere tüm konuları ele aldık. İki ülke münasebetlerini masaya yatırdık. Gerek PKK YPG gerek FETÖ tüm bu meseleleri ele aldık.

Görüşmemizde özellikle sayın Trump'ın “Geleceğe yönelik sizlerle iyi işler yapacağız. Bu konuda kararlılığımız var” biçimindeki ifadesini önemsiyorum.

RAKKA KONUSU

Suriye'deki Irak'taki konulara gelince, ABD Rakka konusunda kararını vermiş durumda. Bizim de kendilerine söylediğimiz şey şu: Mevcut durumda, böyle bir yaklaşımı benimseyemeyiz, kesinlikle sizlerle beraber olamayız. Rakka'da terör örgütüyle işbirliğinizi sağlıklı bulmuyoruz.

"HİÇ KİMSEYE SORMADAN VURURUZ"

Kendilerine şunu da açıkça ifade ettik: YPG ve PYD'den Türkiye'ye olabilecek herhangi bir saldırı olursa hiç kimseye sormadan angajman kurallarını uygularız. Bunu da açıkça söyledik.

Nitekim biz Rai'de zaten bunları yaptık, Cerablus'ta bunu yaptık El Bab'da bunu yaptık. Türkiye ne yapabileceğini ortaya koydu. “Bırakın terör örgütlerini, gelin terörle mücadeleyi beraber yapalım” dedik. Maalesef buna yanaşmadılar.

"ARAPLARLA KÜRTLERİ VURUŞTURACAKSINIZ"

Münbiç'i boşalttık dediler ama böyle bir şey olmadı. Nitekim hala oradalar. Mümbiç'te Rakka'da da DEAŞ'ı bitirdiğiniz zaman oralara kim yerleşecek? Oraların yerli halkı kim? Araplar. Peki oraları siz Kürtlerle mi dolduracak mısınız? O zaman Araplarla Kürtleri vuruşturacaksınız demektir. Temenni ederim ki gerek Münbiç gerek Rakka'da terörle mücadele isabetli bir adımla bitsin, tamamlansın.

Türkiye olarak biz de kendi sorumluluk alanımızda terörle mücadele için gerekenleri yapacağız. Terör örgütlerine içeride de dışarıda da nefes aldırmayacağız. Bir kuşak oluşturulmasına müsade etmeyeceğiz. Kararlılığımızı sürdüreceğiz.

BİZZAT KENDİSİYLE KONUŞACAĞIZ

Trump'la ekonomik konuları ve FETÖ ile ilgili süreci konuştuğunu belirten Erdoğan, Temenni ederim ki bundan sonraki süreçte, gerek arkadaşlarımızla gerekse güvenli hattan bizzat kendisiyle konuşma suretiyle temasta olmak konusunda, mutabık kaldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye ilişkin olarak gazetecilerin sorularını da cevapladı:

TRUMP GÜVENCE VERDİ Mİ?

YPG ile Amerika'nın ortak adımları sürdürecek olması, Türkiye bu tutuma başından beri karşı. YPG ile ilgili Amerikan tarafı size bir güvence verdi mi? Bu konuda bir garanti aldık mı?

Güvence verme hususu baştan beri dile getirdikleri bir şey. Önemli olan, fiiliyatta neler olacağına bakmamızdır. Afganistan'da ve Irak'ta yaşanan olumsuzları gördük. Benzer olumsuzların tekrarlanmasını arzu etmeyiz.

"BUNA MÜSAADE ETMEYİZ"

Daha önceki bir açıklamanızda müttefikliğin gereği yerine getirilmezse kendi göbeğimizi kesmek durumunda kalabileceğimize işaret etmiştiniz.

Bizim tavrımız net: O koridorda ülkemize yönelik bir tehdit olursa buna müsaade edemeyiz.

SÖZLER YERİNE GETİRİLMEZSE?

Söyledikleriniz bir ihtiyat payı içeriyor gördüğümüz kadarıyla. Yaptıklarıyla söyledikleri birbirini tutmazsa, verdikleri güvenceler hayata geçmezse nasıl hareket edeceğiz?

Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Sözler yerine getirilmezse o anda başımızın çaresine bakarız. Yetkili birimlerimizle konuşup gerekli adım atarız. Ama bunların neler olacağını şimdiden söylemek doğru olmaz.

"KAPIMIZI ÇALACAKLAR"

Trump ile tam mutabakat halinde olduğunuz, geliştirmeyi düşündüğünüz konular neler?

İkili ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma, ekonomik ilişkileri güçlendirme konularında kararlıyız. Ben Suriye konusunda kapımızı çalacaklarına da inanıyorum. Şu an Rakka'yı kuşatmışlar. Neler olacağını göreceğiz. Ama bölgede Türkiye arazide mutlaka olacak. Suriye'de de Irak'ta da olacak. Karar mercii olarak da Türkiye işin dışında tutulamaz. Zaten önümüzde NATO zirvesi var. Burada da terör önemli bir gündem maddesi. Bu konular orada da gündeme gelecek.

PUTİN'İN SÖZLERİ

Putin Kürtlerle çalışmayı sürdüreceğiz. Ancak silah vermeyi düşünmüyoruz. Türkiye'nin endişelenmesini gerektirecek bir durum yok dedi. Siz pekçok kez Putin ile bir araya gelip bu konudaki risk, tehlike ve hassasiyetleri paylaşmıştınız? Ayrıca tam siz Trump'la görüşmeye başlamadan söyledi bunu?

Mesele Kürtlerle çalışıp çalışmamak değil. Önemli olan terör örgütüyle ilişki içerisinde olunmamasıdır. Muhataplarımıza “Bunlara silah veriyorsunuz. Elimizde belgeler var. Füzelerin fotoları var” diyoruz. Kabul etmiyorlar. Biz de bunları önlerine koymaya devam edeceğiz.