Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsinin belgesi elimizde

FETÖ'nün devlete verdiği tahribatın izlerini temizlemeye çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Puslu havada avlanmaktan hoşlanan, tüm umudunu krize ve kaosa bağlamış eski Türkiye artıklarının oyunlarıyla da uğraşıyoruz'' dedi.

Şu anda 3 milyon mülteciyi ülkemizde barındırdığımızı söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her fırsatta Türkiye'ye demokrasi ayarı çeken hukuk dersi veren ülkeler Suriye ve Irak gibi bölgelerde insan haklarının ihlal edilmesine neden sessiz kalmıştır. İkili yaptığımız görüşmede hep aynı şeyi söylediler. Suriye'de de Irak'ta da böyle olmuştur. YPG'ye PYD'ye silah desteği verenler bu güçlerdir. Hepsinin elimizde belgesi var." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TÜRKİYE'DE ARTIK VATANDAŞINA HİZMETKAR OLAN ANLAYIŞ VAR

2012 yılında hayata geçirdiğimiz Kamu Denetçiliği Kurumu devletle vatandaşı kucaklaştırma irademizin en somut tezahürlerindendir. Biz uzun süre hizmetinin önünü açmak yerine tıkayan bir anlayışla mücadele ettik. Ülkenin ve vatandaşın menfaatine olacak birçok proje maalesef vesayet odakları tarafından sabote edildi. Türkiye'de artık vatandaşına tepeden bakan bir yönetim anlayışı değil vatandaşına hizmetkar olan anlayış vardır.

Hukuk, anayasa ve yasalar yenilikçi, uzlaşmacı ve objektif bir anlayışla değil, tamamen statükocu ve ideolojik bir bakış açısıyla yorumlandı. Türkiye'nin bugün geldiği noktadan geriye doğru baktığımızda bu anlattıklarımız yıllar önce yaşanmış uzak hadiseler gibi görünüyor olabilir. Ancak bu yaşadıklarımız meçhul bir tarihin, uzak geçmişin değil, sadece 3-5 yıl öncesinin olaylarıdır. Emin olun biz dik durmasaydık, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymasaydık bu ülkede yapılanların onda birini dahi gerçekleştiremezdik.

PUSLU HAVADA AVLANMAKTAN HOŞLANAN...

80 milyonun tamamı o gece devletine sahip çıkmıştır. O gece milletimiz bir demokrasi destanını kanıyla canıyla yazmıştır. Tüm zorluğuna rağmen bu süreci hukuk içinde sürdüreceğiz. Örgütün devletimize verdiği tahribatın izlerini temizlemeye çalışıyoruz.

Puslu havada avlanmaktan hoşlanan, tüm umudunu krize ve kaosa bağlamış eski Türkiye artıklarının oyunlarıyla da uğraşıyoruz. İnşallah FETÖ'nün ve vesayet odaklarının kalıntılarının tamamen tasfiye edilmesiyle Türkiye'nin yolu ve bahtı daha da açılacaktır.

ÜLKEMİZDEKİ MÜLTECİ SAYISI 3 MİLYON

Şu anda Suriye ve Iraklı olarak 3 milyon mülteciyi ülkemizde barındırıyoruz, onlara ev sahipliği yapıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız harcama 26 milyar doları bulmuştur. Ne yazık ki ne AB ne BM Mülteciler Konseyi verdiği sözde durmuştur. Verseler de vermeseler de biz, silahlardan, varil bombalarından kaçan bu insanları evimizde misafir etmeye devam edeceğiz.

BURASI GÖZE SEZDİRMEDEN GÖZYAŞI SİLEN ÜLKEDİR

Aylan bebekleri ölüme götüren nedenlerin tespitini yapmadan doğru bir sonuca varamayız. Bu nedenle sempozyuma insani yardım kuruluşlarının görüşünün de alınmasını çok doğru buluyorum. Her ne kadar Türkiye, Suriye ve Irak'taki istikrarsızlıklar sebebiyle göç ve mültecilerle yoğun bir şekilde yüzleşse de bu konuya tarihi itibariyle yabancı değil. Anadolu bir göçmen yurdudur. Burası göze sezdirmeden gözyaşı silenlerin ülkesidir. Bizim milletim hiçbir ayrım gözetmeden kapısına gelenleri bağrına basmıştır. Biz ayakta kalmanın yolunun yaşatmaktan geçtiğine inanıyoruz.

HEPSİNİN ELİMİZDE BELGESİ VAR

Bu anlayışla 6 yıldır komşularımıza sahip çıktık ve onları diktatörlerin terör örgütlerinin insafına terk etmedik. Türkiye'nin gösterdiği çabanın onda birini gelişmiş ülkeler göstermemiştir. Her fırsatta Türkiye'ye demokrasi ayarı çeken hukuk dersi veren ülkeler Suriye ve Irak gibi bölgelerde insan haklarının ihlal edilmesine neden sessiz kalmıştır.

Güvenli bölge teklifimiz duymazdan gelinmiştir. İkili görüşmelerde hak verip de adım atmaya gelince unutturulma politikası izlenmiştir. PYD, YPG'ye silah desteğini verenler bu güçlerdir. Hepsinin elimizde belgeleri vardır. DEAŞ'a silah veren bu güçlerdir. DEAŞ ile mücadele eden biziz ama Batı 'Türkiye DEAŞ'a destek veriyor' diyor. Biz şehitler verdik ÖSO şehitler verdi. 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı da öldürdük. Buna devam edeceğiz. DEAŞ'ın İslam'la yakından uzaktan alakası yoktur. İslam'la terörü kimse yan yana getirmesin. Zira İslam barıştır.