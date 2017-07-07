Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ve Abe ile görüştü

G-20 Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geldi.

G-20 Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamında Antonio Guterres ile bir araya geldi. Erdoğan ve Guterres el sıkışarak poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile de görüştü.

