Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 için Almanya'da
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 için Almanya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek G20 Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek G20 Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentine geldi.
Almanya'nın en büyük liman şehri olan Hamburg'un 7-8 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı G20 Zirvesi yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Zirvesi'ne katılmak için Hamburg'a geldi.
7-8 Temmuz'da gerçekleşecek zirvede ekonominin güçlendirilmesi, mülteciler ve zorunlu göç, Afrika ile ortaklık, sorumlulukların üstlenilmesi, yolsuzluk, kara para aklama, terörle mücadele gibi küresel konular ele alınacak. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 19 ülkesi ile AB'nin yer aldığı G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hamburg'da güvenlik tedbirleri de üst seviyeye çıkarıldı. Zirvede 20 bin polis Hamburg sokaklarında görev yapıyor. Türkiye'yi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Erdoğan, zirve kapsamında çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
TSK'dan teröre bir darbe
İstanbul'da bu yollar CHP'nin yürüyüşü nedeniyle trafiğe kapatılacak
Malatya kayısısı Avrupa'dan vize aldı
Hayranı Türkan Şoray için gözyaşlarına boğuldu
Beklenen görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 için Almanya'da
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
AP, Türkiye'yle müzakerelerin askıya alınmasını kabul etti
AP, Türkiye'yle müzakerelerin askıya alınmasını kabul etti
AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur
AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur
Erdoğan'ın Katar kararı! Suudi Arabistan çok bozulacak
Erdoğan'ın Katar kararı! Suudi Arabistan çok bozulacak
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
YPG: Türkiye'nin askeri hazırlıkları savaş ilanı
YPG: Türkiye'nin askeri hazırlıkları savaş ilanı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
TSK'dan teröre bir darbe
TSK'dan teröre bir darbe
İstanbul'da bu yollar CHP'nin yürüyüşü nedeniyle trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bu yollar CHP'nin yürüyüşü nedeniyle trafiğe kapatılacak
Malatya kayısısı Avrupa'dan vize aldı
Malatya kayısısı Avrupa'dan vize aldı
Hayranı Türkan Şoray için gözyaşlarına boğuldu
Hayranı Türkan Şoray için gözyaşlarına boğuldu
Beklenen görüşme başladı
Beklenen görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 için Almanya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 için Almanya'da
Garsonun yaptığına da bakın !
Garsonun yaptığına da bakın !
Liderler G20 için Almanya'da
Liderler G20 için Almanya'da
Jerry Smith Karesispor'da
Jerry Smith Karesispor'da
Komşuları ihbarı üzeri ekipler maske takarak içeri girdi...
Komşuları ihbarı üzeri ekipler maske takarak içeri girdi...
35 kişiye 'Bylock'tan gözaltı
35 kişiye 'Bylock'tan gözaltı
Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 5 kişi yakalandı
Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 5 kişi yakalandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English