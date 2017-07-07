Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 aile fotoğrafında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da düzenlenen G-20 Zirvesi'nin aile fotoğrafında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da düzenlenen G-20 Zirvesi'nin aile fotoğrafında yer aldı. Almanya'nın Hamburg kenti G-20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil ediyor. Liderler, G20 Zirvesi toplantıları öncesi aile fotoğrafına katıldı. Öte yandan, liderler zirve kapsamında bölgesel ve küresel konuları ele alırken, Hamburg sokaklarında G-20 karşıtları çeşitli eylemler düzenleniyor.
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