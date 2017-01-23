Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Bizim ecdadımızın Afrika'daki bin yıllık tarihinde asla sömürgecilik lekesi yoktur. Tarihte üç kıtaya yayılan devletler kuran atalarımız, ne burada ne diğer bölgelerde emperyalist amaçlarla kesinlikle hareket etmemiştir. Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Gelin tüm dünya birleşelim ve 'Dünya beşte büyüktür' diyerek bütün Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi arasında herkes, Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri arasında dönerli bir şekilde yerini alsın ve orada hepsi de temsil yetkisine sahip olsun. 'Geçici üyeler', 'daimi üyeler' bu ayrım kalksın. Hepsi daimi üye olarak dönüşümlü bir şekilde... 20 üye mi olacak, 20 üye. İki yıl 20 üye görev yapsın, ondan sonra 10'u değişsin diğer 10'uyla devam. Ondan sonra bir diğer 10'u değişsin diğerleriyle devam. Bunu yapmaya mecburuz. Bunu yaptığımız anda göreceksiniz dünyanın kaderi çok daha farklı bir şekilde değişecektir." şeklinde konuştu.

"FETÖ, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir"

"Türkiye 15 Temmuz'da menfur bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü vardır." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Maalesef bu örgüt insani yardım, eğitim, ticaret gibi kavramların arkasına saklanarak dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik kazanmıştır. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim, FETÖ yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir. Bu sinsi terör örgütünün Tanzanya'da da uzantılarının olduğunu biliyoruz."

Erdoğan, FETÖ'ye ilişkin, "Dünyanın şu anda en büyük belası terördür, dolayısıyla bu teröre karşı hep birlikte önlem almalıyız. 'Yumuşak terör, sert terör'... Sakın ha bu oyuna gelmemeliyiz. Çünkü 248 vatandaşımızı bunlar F-16 uçaklarıyla, helikopterlerle, tanklarla, toplarla, modern silahlarla vurdular, 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayarak gazi yaptılar. Dolayısıyla bu şekildeki bir terör örgütüne yönelik inanıyorum ki Tanzanya bundan sonraki süreçte çok daha farklı tedbirler alacaktır." ifadelerini kullandı.

"Ekonominin gelişmesi için istikrar ve güven şarttır"

Ekonominin gelişmesi, sağlıklı bir kalkınma ve sanayileşme zemininin tesisi için istikrar ve güven şart olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstikrar ve güvenin olmadığı bir ülkede kalkınmadan bahsedemezsiniz. Doğu Afrika Birliği'nin merkezi olan Tanzanya'da bu iki unsurun da var olması iş çevreleri bakımından hayati önem taşımaktadır." dedi.

Erdoğan, "Ülkelerimiz ve halklarımız arasında güçlenen dostluk ve iş birliği ilişkilerinin ekonomik alanda da hak ettiği düzeye ulaşmasını istiyoruz. Bunun için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Farklı alanlardaki bilgi, tecrübe ve donanımımızı Tanzanya ile paylaşabiliriz. G20 üyesi olan Türkiye Avrupa'nın altıncı büyük ekonomisidir. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke konumundadır." şeklinde konuştu.

"Terör şebekesinin Afrika'dan temizlenmesinde sorumluluk üstlenmeye hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli ile Devlet Başkanlığı Sarayı'nda görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada da "Biz tüm dostlarımızı bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara, hayal kırıklıklarına maruz kalmamaları için bu örgüt (FETÖ) hakkında bilgilendiriyoruz. Kıta genelinde örgüte karşı verdiğimiz mücadelede değerli dostum Magufuli'nin desteğine güveniyorum. Bizler bu terör şebekesinin Afrika'dan temizlenmesinde Maarif Vakfı, TİKA ve diğer kuruluşlarımızla sorumluluk üstlenmeye hazırız." dedi.

Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımının çerçevesinin karşılıklı saygı ve ortaklık olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tek tarafın zenginleştiği, diğer tarafın da insan kaynağı, emek ve alınteriyle bu zenginliğe destek olduğu bir modeli asla tasvip etmiyoruz. Somali örneğinde olduğu gibi gerekirse her türlü riski alarak dostlarımızın, kardeşlerimizin ellerinden tutuyor, onları ayağa kaldırmaya çalışıyoruz."