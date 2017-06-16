Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'yi kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Basketbol Ligi 2016-2017 Sezonu Şampiyonu Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Basketbol Ligi 2016-2017 Sezonu Şampiyonu Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın, Spor Toto Basketbol Ligi 2016-2017 Sezonu Şampiyonu olması dolayısıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

(Musa Erdoğan /İHA)