Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'yi kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Basketbol Ligi 2016-2017 Sezonu Şampiyonu Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Basketbol Ligi 2016-2017 Sezonu Şampiyonu Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı kutladı. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın, Spor Toto Basketbol Ligi 2016-2017 Sezonu Şampiyonu olması dolayısıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi. (Musa Erdoğan /İHA)
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