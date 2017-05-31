Cumhurbaşkanı Erdoğan feci kazayla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bir askeri helikopterin düştüğüne ilişkin ilk bilginin, Beştepe'de MGK toplantısının ardından MGK üyelerine verilen iftar esnasında ulaştığını açıkladı. Helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesiyle meydana gelen elim kazada can kayıpları da olmasından derin üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit askerlere Allah'tan rahmet temennisi eşliğinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a başsağlığı dileklerini de ilettiği kaydedildi.

(Musa Erdoğan-Caner Ünver/İHA)