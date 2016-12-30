30.12.2016 15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Camii'nde cenazeye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camii'nde Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in kayınpederi Niyazi Acar'ın cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camii'nde Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in kayınpederi Niyazi Acar'ın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in kayınpederi ve aynı zamanda Milli Selamet Partisi Beyoğlu İlçe Teşkilatı kurucusu Niyazi Acar'ın cenaze namazına katıldı. Fatih Camii'nde Cuma namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner ve çok sayıda kişi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cami girişinde Başkan Aydıner karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazı sonrası tabutu omuzladı. Cenazenin araca konulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atila Aydıner'e taziyelerini ileterek bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra camiden ayrıldı.

(Volkan Kayalar / İHA)

