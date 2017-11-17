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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Havalimanı'nda kendisini bekleyen Trabzonlulara seslenerek 'Önümüzde 2019 Mart ve ardından 2019 Kasım seçimleri var. Gerek Mart gerekse Kasım seçimlerine çok güzel şekilde hazırlanmamız lazım' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Havalimanı'nda kendisini bekleyen Trabzonlulara seslenerek "Önümüzde 2019 Mart ve ardından 2019 Kasım seçimleri var. Gerek Mart gerekse Kasım seçimlerine çok güzel şekilde hazırlanmamız lazım" dedi.
Cumartesi ve Pazar günleri Rize, Gümüşhane ve Bayburt İl Kongreleri'ne katılmak için bu akşam Ankara'dan Cumhurbaşkanlığı'na ait özel uçakla Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında partililer ile bir grup vatandaş karşıladı.
Karşılama sırasında otobüsün üzerinden kalabalığa hitap eden Erdoğan, kendisini bekleyenlere teşekkür ederek "Bildiğiniz gibi yarın Rize İl Kongremizi yaparak, bazı yatırımlarımızı da gezeceğim. Ardından Pazar günü Bayburt ve Gümüşhane illerimizin kongrelerini yapacak ondan sonra da tekrar Ankara'ya döneceğiz ama bu arada inşallah Eren'in ailesi müsaitse onun da evini ziyaret edeceğim" diye konuştu.
"Kardeşlerim sizler hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadınız" diyen Erdoğan "Bu yolda hep bizimle beraber olduğunuz ve bugün de herhangi bir hazarlık olmadan anında nasıl olduysa çıkıp geldiniz. Bu işleri o şey edi da" diyerek Trabzonlu Gençler Tribün lideri Mehmet Fındıkçı'yı yanına çağırdı. Fındıkçı, Erdoğan'ın boynuna Bordo Mavili kaşkol asarken, kısa bir süre sohbet etti. Fındıkçı'nın bu sırada kendisine "Trabzonspor'un desteğe ihtiyacı var" ricası üzerine Erdoğan'ın "O kolay" dediği ve Trabzonspor'un durumunu sorduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'a tekrar geleceğini de belirterek "İnşallah kongrelerde büyükşehirlere geçtiğimizde Trabzon il kongresine geleceğim. Trabzon il kongresinde siz hemşehrilerimle bir arada olacağız. Farklı bir günde farklı bir heyecanı yaşayacağız. Beni sizlerden ricam şu. 2019 mart ve ardından 2019 kasımı var. Gerek mart gerek kasım seçimlerine çok güzel bir şekilde hazırlanmamız lazım. Ben inanıyorum ki Trabzon çok daha farklı bir ders verecek. Çünkü Trabzon'un bir özelliği var; Trabzon hep tek millet, oldu tek bayrak oldu, tek vatan oldu, tek devlet oldu. Bölücüler Trabzon'a giremedi. Bayrağımıza leke sürmek isteyenler buraya gelemedi. Vatanımızı bölmek isteyenler Trabzon'a giremedi. Paralel devlet diyenler Trabzon'a giremedi. Bizim biliyorsunuz Rabiamız var, bunu anlamayanlar da olabilir varsın anlamasınlar. Müsaade ederseniz bu akşam noktayı burada koyalım. Gümüşhane'ye, Bayburt'a ve Maçka'ya geleceğim. Maçka'da o ziyaretmiz ile noktayı koyacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.
Erdoğan, ardından otobüsten inerek beraberindeki Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Osman Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve K Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile birlikte helikopterle Rize'ye hareket etti.
(Ozan Köse - Gökmen Şahin /İHA)
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