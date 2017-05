Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişelerimizi Trump'a bizzat ifade edeceğim

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biz Suriye'nin bölünmesine, parçalanmasına da karşı olduğumuzu her an her zaman söyledik. Bundan sonraki süreçte bunun aklı selim ile çözülmesinden yana olduğumuzu tekrar ifade ediyorum, temenni ediyorum ki yanlıştan biran önce dönülür.

YPG gibi örgütler, kaosu fırsata çevirmeye çalışıyor.

'DEAŞ'A KARŞI MÜCADELE BAŞKA TERÖR ÖRGÜTÜYLE YÜRÜTÜLMEMELİ'

Fırat Kalkanı operasyonu, DEAŞ'a karşı başka bir örgüte ihtiyaç duyulmadığının kanıtıdır.

DEAŞ'a karşı mücadele, başka bir terör örgütüyle yürütülmemelidir.

Suriye ve Irak'ta her gelişme, bizim için doğrudan milli güvenlik meselesidir. Bizler müttefiklerimizin, terör örgütlerinin değil, bizim yanımızda yer almayı tercih edeceklerine inanmak istiyoruz. Bu konudaki tavrımızı, alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı şekilde kendilerine de bizzat ifade edeceğim.

25 Mayıs'ta Brüksel'de toplanacak mini NATO zirvesinde de müttefiklerimizle konuyu masaya yatıracağız. Bu temasların bölgenin istikrarını garanti altına alacak, Suriye'nin gerçekleriyle uyumlu bir sonuca ulaşmamızı sağlayacağına inanıyorum. Temenni ederim ki şuana kadar ortaya konulan, ifade edilen bazı gerçeklerden Amerika'ya gitmeden biran önce dönülmüş olunur, çünkü bu olayları yaşayan biziz.

Geçmişte atılan yanlış adımların Suriye'yi getirdiği nokta ortadadır.