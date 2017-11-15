15.11.2017 13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan El Sani ile bir araya geldi

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emir Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile bir araya geldi. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emir Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile bir araya geldi.

Katar Emirlik Divanı'nda gerçekleşen görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani tarafından resmî törenle karşılandı. İki ülke millî marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El Sani, baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek ve Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 3. Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Emirlik Divanı'na geçti.



