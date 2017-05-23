Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay üyeliğine Taci Bayhan'ı seçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay üyeliğine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği sona eren Taci Bayhan'ı yeniden seçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay üyeliğine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği sona eren Taci Bayhan'ı yeniden seçti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Danıştay üyeliğine; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155'inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun geçici 27'nci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği sona eren Taci Bayhan'ı yeniden seçmişlerdir" denildi.

(Caner Ünver /İHA)