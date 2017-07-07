Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun temaslar

G-20 Liderler Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ikili görüşmelerde bulundu. Japonya Başbakanı Abe ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin ardından arayan ilk başbakanlardan biri olduğu için Japon Başbakana teşekkür etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Japonya'da faaliyetlerini sürdürmesinden dolayı Başbakan Abe'ye sitem de bulundu.
G-20 Liderler Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ikili görüşmelerde bulundu. Japonya Başbakanı Abe ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin ardından arayan ilk başbakanlardan biri olduğu için Japon Başbakana teşekkür etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Japonya'da faaliyetlerini sürdürmesinden dolayı Başbakan Abe'ye sitem de bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Gine Cumhurbaşkanı, İtalya Başbakanı, Meksika Devlet Başkanı ve Norveç Başbakanıyla da görüşmeler gerçekleştirdi.
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