Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıfbank'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Kulüpler Şampiyonu olması dolayısıyla, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen'e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Kulüpler Şampiyonu olması dolayısıyla, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen'e tebrik telgrafı gönderdi. (Derya Yetim / İHA)
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