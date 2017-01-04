Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan uyarılarda bulundu. Türkiye'nin bugün yeni bir istiklal mücadelesi içinde olduğunu belirten Erdoğan, "Bu mücadeleyi kazanırsak, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da şekillendireceğiz. Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir Sevr tezgâhı yeniden önümüze getirilecek" dedi.

Twitter hesabından vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırılarının ülkeyi birbirine düşürmek amacıyla yapıldığını dile getirdi. ​Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. Bu mücadeleyi kazanırsak, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da şekillendireceğiz. Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir Sevr tezgâhı, yeniden önümüze getirilecek.

​Ülkemize yönelik saldırıların asıl amacı muvazenemizi bozmaktır, duygularımızı aklımızın önüne geçirmektir, bizi birbirimize düşürmektir.

Tüm vatandaşlarımızın, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle meseleye yaklaşması; üslubunu, tavrını, sözünü ona göre belirlemesi gerekiyor.

Bu topraklar üzerinde ayakta kalabilmemizin sırrı, tüm farklılıklarımıza rağmen ortak bir vatan ve millet bilinci inşa edebilmemizdir. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle, ülkemize yönelik saldırılarla başa çıkabilecek güce ve kararlılığa sahibiz."