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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir istiklal mücadelesi verdiğini söyleyerek, 'Başaramadığımız takdirde 100 yıl önce başarılamayan Sevr tezgahına yeniden döneceğiz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan uyarılarda bulundu. Türkiye'nin bugün yeni bir istiklal mücadelesi içinde olduğunu belirten Erdoğan, "Bu mücadeleyi kazanırsak, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da şekillendireceğiz. Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir Sevr tezgâhı yeniden önümüze getirilecek" dedi.

Twitter hesabından vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırılarının ülkeyi birbirine düşürmek amacıyla yapıldığını dile getirdi. ​Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. Bu mücadeleyi kazanırsak, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da şekillendireceğiz. Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir Sevr tezgâhı, yeniden önümüze getirilecek.

​Ülkemize yönelik saldırıların asıl amacı muvazenemizi bozmaktır, duygularımızı aklımızın önüne geçirmektir, bizi birbirimize düşürmektir.

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Tüm vatandaşlarımızın, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle meseleye yaklaşması; üslubunu, tavrını, sözünü ona göre belirlemesi gerekiyor.

Bu topraklar üzerinde ayakta kalabilmemizin sırrı, tüm farklılıklarımıza rağmen ortak bir vatan ve millet bilinci inşa edebilmemizdir. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle, ülkemize yönelik saldırılarla başa çıkabilecek güce ve kararlılığa sahibiz."
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Yorum
Ramo   04.01.2017 21:20:35
Ben kendim sahsen bu silahi tedarik etmek icin milyonlarimi verdim. Kurdistan siz barbarlardan kurtulacaktir.
Ramo   04.01.2017 21:15:57
ACIK YAZIYORUM: ELiMIZE COK YAKINDA BiLiNEN COK BUYUK BiR SiLAH GECECEK. SON ASAMADAYIZ. iSTE O ZAMAN KÖPEK GiBi YALVARACAKSINIZ AMA COK GEC MALESEF. SiZiN YAPTIKLARINIZ iNSANLIGA SIGMAYAN TiPTEN VE ASLA AF ETMEYECEGiZ.
Ramo   04.01.2017 21:13:45
Orspi cocigi. Bugun heryerde irkci turkler ki turklerin hepsi irkcidir , heryerde kurdlere saldiriyorlar ve devlet SADECE SEYR EDiYOR. Hangi turk yapilan binlerce saldiri icin yargilandi? HiC BiRi. vE UTANMADAN SOSYAL MEDYADA BILMEM KISKIRTIYORLARMIS. Sen paranyak, bir oruspu cocugusun. binlerce defa uyardik, bu zihniyetle kayb edersiniz diye ama beyni yikanmis cahil antidemokratlar anlamadilar. SUNUZ YAKLASIYOR.!
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