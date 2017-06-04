Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de iki şehit ailesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de iki şehit ailesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Sultanbeyli'deki iki şehit ailesini ziyaret etti. 15 Temmuz şehidi İhsan Yıldız'ın eşi Fatma Yıldız'ı evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Diyarbakır Sur'da şehit olan Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu'nun ailesini ziyaret etti. İki aile de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanına ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan'nın yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İlçe Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Sevinç de eşlik etti.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.