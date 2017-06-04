Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de iki şehit ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de iki şehit ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Sultanbeyli'deki iki şehit ailesini ziyaret etti. 15 Temmuz şehidi İhsan Yıldız'ın eşi Fatma Yıldız'ı evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Diyarbakır Sur'da şehit olan Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu'nun ailesini ziyaret etti. İki aile de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanına ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan'nın yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İlçe Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Sevinç de eşlik etti.

