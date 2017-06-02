Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sanat' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sanat dallarını ihya etmek ve geliştirmek mecburiyetindeyiz. Son yıllarda ülkemizde hat, hilye, tezhip gibi aynı amaca hizmet eden sanatlara ilginin artmış olmasından memnuniyet duyuyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sanat dallarını ihya etmek ve geliştirmek mecburiyetindeyiz. Son yıllarda ülkemizde hat, hilye, tezhip gibi aynı amaca hizmet eden sanatlara ilginin artmış olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması ödül töreni ve Uluslararası Hüsn-i Hat ve Hilye-i Şerif Sempozyumu'na katıldı. Ödül töreni ve sempozyuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarışmada ödül alan sanatçıları kutlayarak, "Peygamber Efendimizin güzel cismini, davranışını, ahlakını anlatan hilyeler medeniyet coğrafyamızın en nadide eserleridir. Peygamber Efendimize olan muhabbetimizi, sevgimizi, aşkımızı hilyeler aracılığıyla ifade ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hilyelerin sadece yazılmakla kalınmadığını söyleyerek, "Asırlar boyunca hilyeler, şiirlere, nakışlara döküldü. Onlardan alınan ilhamla ciltler dolusu eser vücuda getirildi. Müslümanların hem kendi aralarındaki çatışmalar hem de dış güçlerin saldırılarıyla zulme uğradığı, acı çektiği bir dönemde Peygamber Efendimize olan özlemimiz çok daha anlam kazanıyor. Müslümanlar olarak maruz kaldığımız tüm sıkıntıların ona ve tebliğcisi olduğu dine yeteri kadar sahip çıkamamış olmamızdan kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Müslümanlar olarak yaşadığımız zilletten kurtuluşumuz, dinimiz İslam ile aramızda olan rabıtayı güçlendirmemizden geçiyor. Sadece Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi'ndeki tavsiyelerini hakkıyla yerine getirmek dahi Müslümanları kurtuluşa götürmeye yeter. Bizim görevimiz sürekli onun yolundan gitmek ve sürekli onu tekrarlamak" dedi.



"SANAT DALLARINI İHYA ETMEK VE GELİŞTİRMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanat dallarını ihya etmek ve geliştirmek mecburiyetindeyiz. Son yıllarda ülkemizde hat, hilye, tezhip gibi aynı amaca hizmet eden sanatlara ilginin artmış olmasından memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

(Volkan Kayalar / İHA)