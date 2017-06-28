Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Nur Tatar Askari ve Zeliha Ağrıs'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Nur Tatar Askari ve Zeliha Ağrıs'a tebrik telgrafı gönderdi. (Derya Yetim /İHA)
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