Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti. İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen 23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye, Büyük Britanya'yı 76-69 mağlup ederek şampiyon oldu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan milli takımımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.
FEDERASYON BAŞKANINA TEBRİK TELGRAFI Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
BAKAN KILIÇ'TAN DA TEBRİK Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan milli takım için tebrik mesajı yayımladı. Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İspanya'da düzenlenen Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden ve şampiyonluğa ulaşan milli takımımızı tebrik ederim. Ay yıldızlı formanın hakkını terlerinin son damlasına kadar sahaya yansıtarak maç bitiminde ülkemize büyük gurur yaşatan '12 Cesur Yüreği' ve onlarla birlikte saha kenarında emek harcayan herkesi gönülden kutluyorum. Emeklerini ve gayretlerini final maçında kupa ile süsleyen millilerimizle gurur duyuyorum."
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