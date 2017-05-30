Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 2019 mesajı

21 Mayıs'ta AK Parti Genel Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz 2014'te veda ettiği AK Parti grubuna geri döndü.

AK Parti grup toplantısında partili cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez konuşan Erdoğan, terör operasyonlarından Fetullah Gülen'in iadesine; 2019'daki seçimlerden AK Parti teşkilatlarında yapılacak olan görevden almalara kadar geniş bir perspektifte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ASKERİ TÖREN YAPILMADI

Erdoğan'ı Meclis girişinde TBMM Başkanı Hüseyin Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve partililer karşıladı. Meclis'e Genel Başkan sıfatıyla gelmesi nedeniyle Erdoğan için askeri karşılama töreni düzenlenmedi. TBMM Başkanı Kahraman'ı makamında ziyaret eden Erdoğan, ardından konuşmasını yapmak üzere AK Parti Grup Salonu'na geldi.

HOŞGELDİNİZ SEFALAR GETİRDİNİZ

Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım sözlerine 'Hoşgeldiniz sefalar getirdiniz' diyerek başladı. AK Parti grup toplantısı açılışını yapan Yıldırım, "Grup sizi özledi sayın Cumhurbaşkanım" dedi.

Yıldırım şunları söyledi:

"16 Nisan'da anayasayı milletimizin onayıyla değiştirdik. Değişikliklerden en önemlisi seçilen cumhurbaşkanının partisiyle bağının kesilmesinin ortadan kaldırılmasına yönelik maddedir. Bugün bu maddenin gereği yerine getiriliyor. Yeni dönem atılım dönemi, reform dönemi, ilk günkü heyecanla Türkiye'nin gelecek hedeflerine koşar adımlarla gitme dönemidir. Yeni dönemin ülke ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artık Türkiye'de hiçkimse milletin kayıtsız şartsız iradesini yok sayarak demokrasi dışı girişimlere teşebbüs etmeyecek. Vesayetçilerin bundan sonra işlerinin çok zor olduğunu bu millet gösterdi. O gece yaptığınız çağrı akın akın Anadolu'nun bütün köşesine yayıldı. Ülkeye sahip çıktı, geleceğe sahip çıktı, demokrasiye sahip çıktı. Böyle bir milletin karşısında şapka alıp gidilmez, şapka çıkarılır. Millet kararını 16 Nisan'da verdi ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek yönetim sistemini onayladı."

SLOGANLARLA KÜRSÜYE ÇIKTI

Yıldırım konuşması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kürsüye davet etti. Erdoğan'ın kürsüye çıkışı sırasında grup salonunda 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atılmaya başlandı.

Erdoğan'ın kürsüye çıkışı sonrası salonda 'Bir şarkısın sen' şarkısı söylenmeye başlandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının detayları şöyle:

"AK Parti TBMM grup toplantısının, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimizin için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Mübaret Ramazan-ı Şerifi'nizi tebrik ediyorum.

Manisa Saruhanlı ilçesinde meydana gelen depremden dolayı vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. En büyük tesellimiz can kaybı olmamasıdır.

Dün merhum olan Alparslan Türkeş'in yol arkadaşı Ahmet Er'e Allah'tan rahmet ve sevenlerime başsağlığı diliyorum.

Türkiye terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelesinde çok önemli mesafeler kaydettiği bir dönemden geçiyoruz. 336 terör örgütü üyesini etkisiz hale getiren güvenlik güçleri 43 de şehit vermiştir. Terör örgütünün girilememiş inlerine giren hem de dağları teröristlere dar eden güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye yürüttüğü mücadeleyi mutlama ama mutlaka zaferle sonuçlandıracaktır.

BAHTİYARLIĞI YAŞIYORUM

Sizlerle en son Temmuz 2014'te bu salonda birlikte olmuştuk. Bugün aylar sonra sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığı yaşıyorum.

Erdoğan en son Temmuz 2014'te AK Parti grup toplantısında konuşma yapmıştı.

İŞİMİZ ARTIK DAHA ZOR!

Durmak yok yola devam!

İnşallah artık partimizin tüm çalışmalarında beraber olacağız. Artık işimiz daha zor. Özellikle MYK ve grup toplantılarımıza mümkün olduğunca iştirak etmeye çalışacağım. Katılamadığım toplantılara genel başkan vekilliği ile sayın Binali Yıldırım başkanlık ederek yürütecektir.

Bu ülkeye gerçek manada demokrasiyi de cumhuriyeti de refahı da getiren AK Parti olmuştur. AK Parti demokrattır bunun için milli iradeyi, sandığı hep en üstte tutmuştur. AK Parti cumhuriyetçidir. Bunun için bir örgüte bir zümreye değil cumhura dayanmış millete teslim olmuştur. AK Parti millidir, yerlidir. Şu veya bu ülkenin değil, milletin ne dediğine, halkın ne istediğine bakmıştır. AK Parti kucaklayıcıdır. Milletimizin birliğine husumet göstermeyen herkesi kendisinin doğal bir parçası olarak görmüştür. 80 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanmak hedefimizdir, buna gayret edeceğiz.

AK PARTİ DEVRİMCİDİR!

AK Parti devrimci bir partidir. Cumhuriyet tarihinde en köklü değişiklikler bizim dönemimizde atılmıştır. Hak ve özgürlükler konusunda atılan adımları acaba AK Parti'den önce hanginiz attınız. Siyasi partilere yaşam hakkı vermediniz. Bizi bile kapatmaya yeltendiler. Bu ülkede kılık-kıyafet noktasında üniversite kapısında ağlatmadınız mı, kızlarımızı sürüklemediniz mi? Nerede eğitim, inanç özgürlüğü? Öyle özgürlük benim sınıfıma dahil olanlarla olur diye bir şey olamaz!

Milletle devleti düşman ettiğiniz sürece bu millet size bu ülkede iktidar vermez, vermeyecektir!

İKİ İLÇE İL OLUYOR

Yüksekova ve Hakkari ile Şırnak ve Cizre yer değiştirecek. Bu iki şehir süratle güçlü bir şehir olmanın fırsatını yakalayacak.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

O gece milletimizi adeta kıyam etmiştir. Bir çağrıya ülkemizin dört bir köşesinden milletimizin meydanlara dökülerek cevap vermesinin dünyada bir benzeri yoktur. Ben milletimle gurur duyuyorum. Yürüyeceksin ve millet yürüyecek arkandan. Öyle bir yürüdü ki FETÖ'nün kahpe iz sürücülerine bu ülke teslim edilmedi.

Şimdi duruşmalar başladı. Bu duruşmalarla birlikte bizler bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ailelerine mahkeme kararlarıyla iade-i itibarı sağlayacağız.

Dünyaya sesleniyorum!

Eğer sizler iade-i itibara yardımcı olmazsanız yarın bir gün sizlerin de bizim ellerimize düşünleriniz olursa bunları bizden alamayacağınızı bilin. Çünkü terörle mücadele lokal değildir, uluslararası bir mutabakatın uygulamasıdır. Bu mücadeleyi vereceksek bunları -ki yakında vatandaşlıktan da çıkaracağız- süratle bize iade etmenizi istiyoruz. Ettiniz ettiniz etmediniz mendak gadukka!

16 NİSAN REFERANDUMU

AK Parti MKYK'da 20'li yaşlarında iki kızımız var. Her fırsatta partimizde yenilenmeyi sürdüreceğiz.

Tüm bakanlarımızdan 180 günlük kısa vadeli bir eylem planı yapmalarını istedim. 2019 seçimlerine kadar da çalışmaları yürütecek bir eylem planıdır. Reform yasa ve anayasa değişikliği demek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için uyum yasalarının çıkarılması gerekiyor. Milletimiz bu yükü hep birlikte omuzlayacağız.

Yeni Türkiye'nin inşasında omurga görevini yine sizler inşa edeceksiniz.

BİZİM BİTTİĞİMİZ GÜNDÜR!

AK Parti milletin bağrıdan çıkmış ve gücünü hep milletten almıştır. Milletimizle irtibatımızın kesiltiği gün Allah göstermesin bizim bittiğimiz gündür.

Siyasette ciddi bir rakibimiz olmadığı için projeler konusunda kendimizle yarışıyoruz.

ALDIĞIMIZ EN YÜKSEK OY BİLE YETERLİ DEĞİL

16 Nisan'la başarı çıtası 50+1'e çıktı. Bu güne kadar aldığımız en yüksek oy bile artık yeterli değil. Sandıkta yüzde 50'nin üzerine çıkmak için milletimizin tamamına ulaşacak bir çalışma programı hazırlıyoruz.

TEŞKİLATIN TAMAMI YENİLENECEK

Bu yıl sonuna kadar il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımız kesinlik tamamını güncelleyeceğiz. Bütün parti teşkilatlarımızı güncelleyeceğiz ortada bir metal yorgunluğu var, bunu aşmalıyız. Çok daha dinamik ekiplerle 2019'a hazırlanacağız.